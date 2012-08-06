〔欧洲金融〕爱尔兰在债市表现出众,保持势头需维持经济温和增长

路透都柏林8月3日电---在一片阴霾的欧洲债券市场上,爱尔兰已证明自己不需太过费力即可脱颖而出.

虽说经济成长乏力且稳定债务负担的进程缓慢,爱尔兰的表现已足以让自己成为二线国家中的表率,并博得渴盼正面题材的欧元区领导人纷纷赞赏.

若想维持这种势头,爱尔兰政府需避免处于衰退边缘的经济成长数据出现下滑,同时也要指望欧洲领导人兑现此前有关激进行动的承诺.

"大多数经济数据还是相当的差,国内需求萎缩,银行负债表也仍未恢复."利莫瑞克大学的经济学教授Stephen Kinsella表示.

"但若对比一下意大利和西班牙的公债收益率,就会发现爱尔兰的情况还是理想一些."他说.

爱尔兰上周出人意料地标售中期公债,这在接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)金援的国家中尚属首例.

爱尔兰10年期公债收益率较可比德债的利差在五周内下降了14%,表现优于其他二线国家,且跌回了2010年11月正式受援前的水准.

"债市投资者似乎认为,在当前避险公债收益率极低...或二线国家公债具有违约可能的背景下,以高收益率买入爱尔兰公债是能够得到良好风险回报的投资."Russell Investments资本市场研究部主管John Velis表示.

爱尔兰债市大涨是发生在该国经济数据参差不齐的背景下.爱尔兰第一季国内生产总值(GDP)萎缩1.1%.在去年经济成长1.4%,录得四年来的首次年度增长后,该国政府预计今年GDP将在0.7%.

据摩根士丹利近期一份调查,虽然爱尔兰失业率在欧元区排名第四且内需并不景气,今明两年仍将有望是欧元区二线地区唯一实现经济成长的国家.(完)