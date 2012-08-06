〔新债招标〕中国农发行三年债利率略高于二级,弱市下机构热情不高(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 农发行三年债利率3.37%,略高于二级

* 首场认购倍数1.38倍,为年内较低水平

* 弱市下机构认购不踊跃

路透上海8月6日电---中国农业发展银行周一招标的三年期固息债利率略高于二级,而且1.38的认购倍数亦为年内较低水平,显示近期偏弱的市况下,机构认购热情不高.

业内人士透露,农发行稍早招标的三年期固息债,中标利率3.37%,首场投标倍数1.38倍.据路透统计,此前农发行今年已发行的金融债首场认购倍数,最低为1.22倍,最高为2.37倍,在1.5倍以下的占比较少.

华南一银行交易员称,虽然三年期品种期限适中,经常被银行类机构所偏爱.但受近期疲弱的市况所累,今日新债结果亦不为奇.三年期债的"吸引力也是相对的."

银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,三年期品种IFV3YY=CDC最新报在3.3487%;二级市场上,剩余期限约2.55年的进出口行固息债120301券今日成交收益率tCN120301=CFXS上行明显,最新报在3.38%,早盘及上日收盘收益率均集中在3.30%附近.

今日招标新债为农发行今年第14期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.招标发行量为不超过150亿元,首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为8月13日,8月7日至13日为分销期,8月17日上市交易.(完)