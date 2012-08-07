《特别报导》中国财富管理产品大爆发,次贷幽灵隐身其中

* 中国次贷财富管理产品爆发式增长

* 基础资产通常是高风险的地产项目

* 银监会称研究加强监管

* 银监会称鼓励透明性成长

记者 苏骏霖/方立泰(Michael Flaherty)

路透中国泰和8月6日电---投资产品"金象38号"承诺投资者每年7.2%的收益率.这比全国储蓄账户的利率高出一倍还多.

而该产品的募集书中没有提到的是金象的资产:农镇泰和的一个接近空置的地产项目,位于中国最穷省份之一的田间尘土扑面小路的尽头.

"他们甚至还没弄好一条路,"汽车维修工李川表示,"当地政府现在囤地,只想价高的时候卖出去."其称自己住在项目中.

金象38号是数以千计的"财富管理工具"中的一款,这些工具瞄准过去五年火爆增长的富裕投资人.据中国财富管理谘询公司CN Benefit的报告,今年上半年这些工具的销售额飙升43%达至12.14万亿(兆)人民币(1.90万亿美元).

这些工具通常生于中国"影子银行"体系中,这一体系由非银行机构组成,未接受和银行业一样的监管,其占中国所有新融资的份额已达约五分之一.

与引发2008年金融危机的美国的次级贷款热潮相仿,这些产品通常是不透明的,一般依靠于类似泰和地产项目这样的高风险主要资产.

欲览该报导视频,可点击(link.reuters.com/nub78s)

欲览财富管理产品英文图表,可点击(link.reuters.com/hum79s)

**警钟高鸣**

作为全球第二大经济体,中国金融不稳可能会对全球造成影响,这些产品在中国的营销方式已然引发警钟高鸣.

其已经成为庞大的产业,包括大量的金融产品.分析师用不同的方法衡量该产业的规模.巴克莱预计今年将发行约22万亿元人民币的财富管理产品.惠誉则表示中国银行业在今年6月底,有约10.4万亿元的财富管理产品负债.

路透调查了网上以及银行网点提供的超过50款财富管理产品,希望追踪到投资者的资金到底流向何处.

所有产品都没有解释甚至表明该产品背后的支持资产,只有两款产品例外.

监管银行产品的中国银行业监督管理委员会(银监会)表示,当前流通的财富管理产品超过2万款,而五年前只有数百款.

在回应路透此篇报导质询的邮件中,银监会表示新的监管要求这些产品增加透明度.

"财富管理产品没有明确说明基础的证券化资产的状况很少见,"银监会称.其还补充称,去年颁布的规定"明确声明财富管理产品募集书必须阐明如何使用资金、以及投入各个资产类别的资金比例."

银监会正在研究进一步加强这些产品的监管框架,并"将继续鼓励财富管理行业在透明和风险可控的原则下成长."

**"庞氏骗局"**

这类理财产品畅销长达五年后,出现越来越多遭遇麻烦的迹象.中国最大的信托公司之一中诚信托有限责任公司披露旗下名为"诚至金开1号"的信托产品有违约风险,因其贷给煤企山西振富能源集团的资金出现问题.振富集团的老板已被逮捕,有报导称他总共欠下5亿元债务.

"振富集团和相关公司在第二季已被起诉三次,全都因为从地下渠道进行的表外筹资活动,"中诚信托在其网站上称,政府工作小组正在努力确定有关债权人和债务金额.

如果这个产品出现违约,将成为中国信托行业首批违约案之一,也将成为判断谁最终为投资产品违约负责的先例.

这不禁让人忆起大约十年前,中国信托业曾出现的大规模亏损和破产,当时中国最大的国企之一广东国际信托投资公司宣布破产.一些分析师警示,信托业可能存在欺骗行为.

"一些银行一直在用新(理财产品吸引的)资金弥补产品池中旧产品的亏损,"美银美林策略师David Cui说."在我们看来,从根本上说这与庞氏骗局没有什么不同.理财产品的资产规模停止扩大之时,或许就是这场骗局该停止的时候了."

**管理问题贷款**

理财产品是种短期投资工具,各大银行对外宣称,这种产品是回报率比存款利率更高的低风险工具.理财产品募集资金,投资于各种不同的资产.其中一些资产,比如金象38号和诚至金开1号,与高风险信托贷款相关,这中间银行起到中介的作用,将信托公司和投资者撮合在一起.

最开始,譬如金象这样的产品被认为是中资银行管理问题贷款的有力方式,普通民众也能通过投资这样的产品,获得高于存款利率的回报,实现财富增长.

但是,随着中国经济增长引擎放缓,有关大量理财产品将难以持续吸引资金流入的担忧加剧,其中很多产品到期日只有四周时间.那将让银行和投资者被这些产品可能滋生的不良贷款缠身,在中国经济显示脆弱态势的时候,亦会给金融体系造成压力.

"让人担心的地方在于,如果一些投资者发现这些产品开始出现亏损,可能会在其他投资者中引发恐慌,"Sanford Bernstein分析师Mike Werner说."最终可能导致投资者逃离这种产品,导致整个市场出现流动性紧缩."

尤为让人担忧的是,这些理财产品的质量和透明度.中国人民银行副行长刘士余6月曾表示,很多银行未能充分披露投资这些理财产品的相关风险,但他没有宣布任何控制理财行业增长的措施.

**"财富发动机?"**

招商银行发售的"350号理财计划"说明书中称,准备筹资2亿元人民币(3,500万美元).直到第5页,该介绍书才透露,理财产品与铁道部相关.铁道部的债务总额达到了2.2兆(万亿)元人民币(3,460亿美元).

铁道部正在寻求2.43兆元人民币(3,920亿美元)的再融资.京华时报报导称,铁道部在今年第一季就亏损了70亿元人民币,因其受到1月至3月期间逾280亿元人民币的偿债活动拖累.

招行说明书中亦表示,该理财产品筹得的资金最高有70%将可用于"其他资产"的投资,但并未透露这些资产的详细情况.银行官员表示,收益通常会放进一个资金池,但称不能告知具体投资方向.

美国次级房贷泡沫中,大多数信贷衍生品凭证和其他高风险房屋贷款抵押贷款所支持的投资工具都被评级机构划分为AAA评级.在中国,国内机构给予铁道部债券的是最高评级--甚至要比美国公债评级还要高.

中国银行出售一种名为"汇聚宝"的理财产品,介绍中只称资金将投资于高质量资产,保证的收益率要"远高于同期定期存款利率".除此之外,并无细节提供.

"问题是,即使是高净值中国投资者也不一定完全理解其中包括的风险."Threadneedle Investments旗下China Opportunities Fund基金经理Gigi Chan表示.

"这些投资者被告知,可以获得有保证的收益率.但是人们需要认真考虑,事实是否真的如此."

**鼓励行业创新**

中国信托产业的规模达到5万亿元人民币,有时候被称为"影子银行".1979年中国开放后,该行业得到了迅速发展.其用意在于促进金融服务业的创新,向传统银行不会受理的较高风险企业贷款.

最初,信托公司从机构投资者得到资金,再将贷款发放给那些有需要的企业,从中赚取一定费用.然而在过去几年,这种情况有了变化.

银行开始同信托公司加强合作,透过将信托贷款打包成小规模的理财产品,来迎合追求收益率的存款人需要;或者是将信托贷款产品直接通过分行出售给存款人.