〔中国债市动态〕中短端收益率明显上行,受资金成本及新债结果偏高拉抬

路透上海8月6日电---中国银行间债市周一早盘中短期现券收益率明显上行;今日适逢存款准备金补缴,机构谨慎应对,资金成本维持在相对高位震荡,早间招标的农发行三年期新债结果亦偏高,二级市场同期券种抛压较重,中长端的收益率则仅略有上升.

交易员并表示,虽然目前来看,中短期现券颇有投资价值,但未来经济面和政策面预期都不甚明朗,总体债市需求偏弱,并不建议此时介入太多.

"今天整个都在往上走,中短期的,尤其三年大概上了至少有5-6个点(bp)吧,中长期的(收益率)也上,但也就1-2个点."上海一商业银行交易员称.

北京一股份制商业银行交易员解释指出,"本身五年内的债券投资盘就很弱,交易盘已经落袋为安,都是投机性质的,一级就很容易走高,二级市场的预期又不明朗,就互相推动上行."

业内人士周一透露,中国农业发展银行上午招标的三年期固息债,中标利率为3.37%,首场投标倍数为1.38倍，亦为年内较低水平,显示近期偏弱的市况下,机构认购热情不高.[ID:nSB1708658]二级市场上,剩余期限约2.712年的国开行固息债120219券最新双边报价对应收益率CN120219=CFXM为3.5200%/3.4500%,上日尾盘为3.4200%/3.3800%.

北京一国有大行交易员还提到,资金成本卡在相对高位,关键未来政策预期颇不明朗,导致债市需求偏弱,虽然目前看三至五年券的静态收益率还不错,"但你敢买吗?买了以后也没人要."

他表示,中长期债市走势仍要看经济数据而定,整体而言,经济应在筑底企稳,债市收益率,尤其是中长端,缺乏进一步下行的推力,即使未来央行降低存款准备金率,其预期,也仅能推动短期券种收益率小幅下行.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘涨跌互现,但总体变动不大,七天和14天期品种略有上行,隔夜品种续跌.七天CN7DRP=CFXS品种报价仍高于3.4%.[CN/CN](完)