〔中国货币市场〕回购利率变动不大,短期流动性有望维持暖势(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京8月6日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘涨跌互现,但总体变动不大,七天和14天期品种略有上行,而隔夜品种续跌.市场人士指出,今日例行准备金清算对市场影响有限,若公开市场逆回购持续助力,料短期流动性将维持近期暖势.
"例行的准备金清算对市场没有太大影响,"华东一券商交易员称,"从我们这段时间借钱来看的话,资金也没有松到流动性泛滥的局面,但也没有特别紧张,我们每天融资额度还算比较大的,但基本上都能完成,也不是特别困难."
上述交易员并指出,近期该机构融钱主要以短期限品种为主,这也基于其对短期资金面不会特别紧张的一个判断."(预期)特别紧张的话,我们肯定会拉长一点这个回购期限."
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因本月5日为周日,清算会在周一(6日)进行,由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,届时机构会有相当量的准备金补缴.
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天和91天.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4918 2.5137 -2.19 4,081.42
七天CN7DRP=CFXS 3.4154 3.3929 2.25 420.69
14天CN14DRP=CFXS 3.4107 3.3777 3.3 123.40
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4908 2.5266 -3.58 1,277.65
七天CHICNY7D=CFXS 3.4922 3.4944 -0.22 35.90
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7600 2.4000 36.00 443.30
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9750 2.6000 37.50 95.99
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.6100 39.00 3.90
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4960 2.5400 -4.40 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4500 3.4400 1.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4100 3.3700 4.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.4783 2.5033 -2.50 --
七天SHICNYSWD= 3.4000 3.3917 0.83 --
三个月SHICNY3MD= 3.6740 3.6864 -1.24 --
==============================================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽