《企业看点》--8月6日财务活动报导摘要

路透8月6日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 星期日泰晤士报报导,Itau Unibanco(ITUB4.SA)正考虑竞购Citizens,后者是英国国有银行苏格兰皇家银行(RBS.L)旗下美国业务.[ID:nL6E8J52G8]
* 金融时报报导,International Airlines(ICAG.L)正考虑购买美国航空少数股份一事,以拓宽商业合作,并确保美国航空继续成为全球航空联盟环宇一家(Oneworld)的成员.(link.reuters.com/pab89s)
* 独立报引述知情人士消息称,英国最老的寿险商之一MGM Advantage或落入伦敦私募股权公司TDR Capital手中.而监管方及公司会员可能会认为此案具有争议.(link.reuters.com/peb89s)
* 金融时报称,卡塔尔投资集团已购得奢侈手袋配饰品牌Anya Hindmarch的38%股份,以此价格计算,该品牌价值为7,000万英镑(1.092亿美元).(link.reuters.com/tyb89s)
* 星期日泰晤士报表示,JJB Sports JJB.L最大股东Invesco欲买下前者所有未偿债务,以获得公司控股权.(link.reuters.com/vyb89s)
* Mint引述Wipro Consulting Services执行合伙人及全球主管Kirk Strawser消息称,Wipro(WIPR.NS)已确定今年第二起并购案的标的公司,这些公司位于悉尼、新加坡和西亚.(link.reuters.com/qeb89s)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 艾茂林