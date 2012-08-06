《汇市简讯》欧元/美元涨势能否持续,仍有待观察

0531GMT * 上周债市的波动很强,但汇市反应是否正确,还有待观察. * 欧元/美元的涨势似乎不过是由触发停止单来带动,涨势或许还会持续. * 话虽如此,欧元涨势可能只是暂时的,由欧洲央行的量化宽松措施和瑞士央行动向来决定. * 瑞士央行将乐见欧元上涨,可藉机出脱高达300亿欧元的超额准备. * 西班牙两年期公债收益率(殖利率)两周跌掉3个百分点至3.87%,单是上周五就急挫84个基点.(完) --编译 沈以文;审校 张若琪 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=