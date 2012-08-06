〔伦敦奥运〕中国运动员是双重标准的受害者---人民日报

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月6日电---《人民日报》周一撰文评论羽球运动员因"消极 比赛"而被取消奥运会参赛资格一事，称中国运动员是伦敦奥运会上双重标准的受害者。

文章还提到了奥运会自行车女子团体竞速赛对中国队的争议判罚，以及对游泳运动员叶诗文的无端质疑。

"在裁定犯规、指责消极比赛、质疑天才选手方面，采取双重标准，将攻击矛头对准中国运动队和中国选手，这样做，用无心之失恐怕很难解释，刻意打压、故意干扰可能更接近事实真相，"《人民日报》称。

在上周的奥运会羽毛球女双比赛中，包括头号种子于洋、王晓理两名中国选手在内的八名羽毛球运动员由于"消极比赛"而遭到取消资格的处罚，引起中国国内民众震动。

在周日结束的羽毛球男单、男双决赛中，中国选手为该国羽球队再添两金，成功包揽了本届奥运会羽毛球项目的全部五枚金牌。

《人民日报》称，"虽然对于比赛规则的确可以有不同的理解，中国代表团还是表示尊重判罚，但一些西方媒体却依然借题发挥，有意贬损中国运动员和代表团。"

文章还提到了英国自行车队的"假摔"事件。英国车手辛德斯在赛后采访中称，在场地自行车团体竞速的比赛中靠故意摔倒为英国队取得了重新起跑的机会，而随后英国队解释说这是"翻译不当而被误解"。

"将全部矛头对准中国运动员显然有失公允，"《人民日报》称。

前NBA球星，中国篮球运动员姚明也对取消资格一事发表了评论，他表示支持取消资格的判罚，但是对运动员的遭遇表示惋惜。(完)