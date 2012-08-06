《Russell专栏》沙特原油降价发出亚洲需求趋软的信号

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬

路透澳洲朗赛斯顿8月6日电---沙特(沙乌地)阿拉伯决定对亚洲主要客户调降9月船期原油的价格,且降幅超过市场预期,这也许是最能证明实货原油需求趋疲的一个信号.

9月阿拉伯轻质原油主要品种的官方售价被调降,至每桶较阿曼-迪拜原油均价升水1.25美元,较8月船货的2.05美元升水低0.80美元.

路透走访的交易商原预计升水仅会调降0.60美元,但实际情况表明,需求恐怕比沙特预期的还弱.

沙特在之前两个月里都是提价,而且这次降价前原油价格实际上是在反弹,迪拜原油期货OQc1较6月21日触及的年内低点88.45美元已涨了18%.

降价将对亚洲炼油商有帮助,但在油品需求不佳之际,这在缓解高原油成本带来的炼油利润压力方面可能作用有限.亚洲炼厂购买沙特约三分之二的原油产出.

尽管沙特不像是在利用月度定价机制来达到政治目的,但值得注意的是,它调降原油官方售价的做法或许能帮助继续对伊朗施压.

自从西方加紧制裁伊朗核计划以来,伊朗的原油出口几近腰斩,每日出口量约减了120万桶.

但近来伊朗看到了一些好消息,中国6月从伊朗日进口原油63.3万桶创11个月来最高,日本6月进口量比5月增加60.5%,同时韩国表示可能恢复从伊朗的石油进口.

这对伊朗究竟只构成一时的缓解,还是会有持续意义,仍有待观察.亚洲买家增购伊朗原油船货可能造成一个风险,即美国到12月时恐会拒绝延续进口豁免权,到那时这些石油进口国将可能遭受金融制裁.

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沙特以超预期力度给原油降价还有第三个原因,这关乎沙特一个公开的目标,即希望布兰特原油价格在每桶100美元附近.

当布兰特原油从3月高点逾128美元降到89.23美元时,这个目标曾大致实现,但后来价格又重新升破了108美元,尽管全球经济前景变暗.

沙特也许是在释出不希望油价涨太多的讯号,若真是这样,那么这个讯号可以说传达得很隐晦.

这次对亚洲调降石油官方售价的力度并不足以引起市场的警觉和注意,而且肯定不足以让人觉得,沙特会试图让供应增加到引起油价下跌的地步.

还值得注意的一点是,沙特对西北欧客户实际上调高了9月船期原油的升水.

阿拉伯轻质原油较洲际交易所布兰特原油均价的升水被提到了每桶0.25美元,8月船货是每桶贴水1.65美元.

看上去,这像是跟沙特正增加供应或出手应对需求趋软的看法背道而驰,尤其是当布兰特较迪拜原油的升水,即所谓的期货转掉期(EFS)触及去年11月以来高位的情况下.

EFSDUB-EFS-1M在8月3日攀升至每桶4.93美元,为去年11月11日的5.30美元以来最高.

但这也许更多是反映了这样一种市场看法,即布兰特原油近期涨势与所售实货的品级和数量关系很大,而不是由于基本需求强劲.

虽然围绕布兰特原油存在这种种疑问,但仍可以看出来,沙特在采取一些小行动,试图让自己原油的定价对亚洲构成吸引力,毕竟这是它的主要市场.

沙特从对亚洲原油客户降价中获得了一些喘息空间,来了解亚洲地区石油需求是否真在趋软,或者说可以判断中国6月石油表观需求同比减少0.4%至20个月低点,究竟只是一时的现象还是一种趋势.(完)