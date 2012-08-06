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债券 | 2012年 8月 6日 星期一 14:31 BJT

〔欧元债市〕德债期货下滑,市场波动料延续到9月

路透伦敦8月6日电---德国公债期货周一开盘下滑,延续上周五的跌势,交易员预期市场的波动将持续到9月,届时欧洲央行(ECB)或将采取更大胆的举措来遏制西班牙和意大利的借贷成本.

德债期货上周五录得2011年10月以来的最大日跌幅,因美国经济数据优于预期,而且投资者对于ECB周四未立刻宣布买债计划的失望情绪也消退.

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