《企业看点》--8月6日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两则消息)
路透8月6日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报报导,商品对冲基金Armajaro Asset Management,将于10月1日发起一支投资于金融股的基金.Armajaro由商品交易员Anthony Ward创立,资产规模15亿美元.(link.reuters.com/wec89s)
* Economic Times援引两位知情人士称,价值137亿美元的爱尔兰建筑材料集团CRH Plc(CRH.I)接近完成收购Jaiprakash Associates(JAIA.NS)位于古吉拉特(Gujarat)水泥业务的51%股份,后者的企业存续价值约420亿印度卢比.(link.reuters.com/meb89s)
* 星期日泰晤士报报导,Itau Unibanco(ITUB4.SA)正考虑竞购Citizens,后者是英国国有银行苏格兰皇家银行(RBS.L)旗下美国业务.[ID:nL6E8J52G8]
* 金融时报报导,International Airlines(ICAG.L)正考虑购买美国航空少数股份一事,以拓宽商业合作,并确保美国航空继续成为全球航空联盟环宇一家(Oneworld)的成员.(link.reuters.com/pab89s)
* 独立报引述知情人士消息称,英国最老的寿险商之一MGM Advantage或落入伦敦私募股权公司TDR Capital手中.而监管方及公司会员可能会认为此案具有争议.(link.reuters.com/peb89s)
* 金融时报称,卡塔尔投资集团已购得奢侈手袋配饰品牌Anya Hindmarch的38%股份,以此价格计算,该品牌价值为7,000万英镑(1.092亿美元).(link.reuters.com/tyb89s)
* 星期日泰晤士报表示,JJB Sports JJB.L最大股东Invesco欲买下前者所有未偿债务,以获得公司控股权.(link.reuters.com/vyb89s)
* Mint引述Wipro Consulting Services执行合伙人及全球主管Kirk Strawser消息称,Wipro(WIPR.NS)已确定今年第二起并购案的标的公司,这些公司位于悉尼、新加坡和西亚.(link.reuters.com/qeb89s)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪/肖群英;审校 艾茂林