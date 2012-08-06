《汇市简讯》英镑/美元接近1.5600的期权履约价

0640GMT
* 今天最接近市场价格的到期期权履约价1.5600.亚洲时段波动区间在1.5601-1.5666之间
* 1.5600是上周五伦敦早盘的高位,也接近于1.5490-1.5666涨势的61.8%回档位
* 下档支撑位料在1.5578,为50%费波纳奇回档位(1.5490是英镑/美元在美国就业数据公布后所及低位)
* 英国央行将在周三发表的季度通胀报告(QIR)中称,国内经济陷入停滞(星期日电讯报).(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
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