〔中国债市〕人民币利率互换跳涨,美非农就业数据意外强劲提振风险偏好

路透上海8月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周一跳涨.美国最新公布了意外强劲的7月非农就业数据,提振场内风险偏好,且机构对央行降准等政策的预期迟迟未见兑现,失望情绪累积,进一步助推IRS上行.

"今天上的蛮多的,几乎是平行上移了10个bp左右."上海一商业银行交易员称,"美国非农数据比较好,大家又预期中国经济可能在Q3企稳,(央行)一直不降准,各种因素影响.但不管怎样,感觉今天走势还是有点过了."

他并提到,将关注接下来两个交易日市场情绪变化,如果IRS继续保持今日上行态势,可能会对更多投资者的心态和操作造成压力,"但个人觉得,横盘或者往下调一点的概率会大一点吧."

上周五公布的美国7月非农就业岗位增加16.3万个,远超预估,创五个月最高,增幅创五个月最高,但失业率升至8.3%,很可能未改变对美联储推出新一轮货币刺激措施的预期.[ID:nST0536101]

中国将于8月9日(周四)公布7月居民消费价格指数(CPI)等数据.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.8333/2.9650 2.6486/2.7371 2.6814/2.7743 2.7700/2.8671 2.7620/3.0360

周五 2.8000/2.9000 2.5500/2.6500 2.5900/2.6860 2.6820/2.7800 2.6775/3.0050

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变动+0.0333/+0.0650 +0.0986/+0.0871 +0.0914/+0.0883 +0.0880/+0.0871 +0.0845/+0.0310

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)