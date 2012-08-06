《交易视点》中国交易所高收益债调整未结束,应趁反弹继续减持--中金

路透北京8月6日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，长期限超AAA企业债依然相对价值最高；且就高等级债券而言，长期限品种收益率的稳定性要好于中短期品种。

而在交易所市场中，高收益债的调整并没有结束，建议投资者在下半年趁反弹继续降低仓位。房地产销售回暖的势头难以持续可能成为后续加剧高收益债调整的导火索。

**银行间:供需失衡推动铁道债收益率短期冲高,创造配置良机**

上周10年期铁道债发行利率明显高于二级水平且认购倍数较低，引发了长期超AAA品种的调整。

铁道债的供需状况出现恶化，一方面是由于铁道部提高了全年的投资规模，相应地企业债发行量将达到1500亿元，高于我们年初1000-1200亿元的预期，且近一半的发行额都集中在8月完成。另一方面，银行对铁道部的集中度已经接近上限，导致银行需求不足，所以10年期品种的需求弱于以保险为主的15年期品种。

我们认为在集中度上限不放开的情况下，铁道债短期内仍将面临供需失衡的问题，不过考虑到铁道部已经认定为非公司制企业突破了发债余额净资产40%的限制，而且去年监管机构针对铁道部的集中度限制也曾经放松过，我们倾向于认为集中度问题不会成为影响铁道债定价的长期因素。

对于银行而言，考虑到减税优势，铁道债仍具有很好的配置价值。由于铁道债收益率的走高主要是和银行对铁道授信不足有关，与其他AAA级企业没有直接关系，所以铁道债的收益率上升对国网、石油等超AAA长期企业债的负面冲击有限，表现为两者的利差逐步缩小。

我们维持长期限超AAA企业债相对价值最高的判断，事实上今年6月中下旬以来受阶段性供给压力增大的影响，信用债各类型品种都出现了不同程度的调整，但就高等级债券而言，长期限品种收益率的稳定性要好于中短期品种。

**交易所:高收益债调整尚未结束,反弹应继续减持**

交易所上周高收益债大幅调整，尤以低评级公司债为主，城投债相对抗跌，新上市个券出现折价。我们认为高收益债的调整并没有结束，投资者在下半年仍应坚持反弹减仓、缩短久期的操作。

首先，市场整体风险偏好在明显下降，表现为近期高收益债与股市不再是反向关系，而是同向关系。尤其是近期ST股交易新规在打击中小盘股票的同时，也对高收益债市场的风险偏好产生显着影响。

第二，与历次高收益债的调整相比，本次调整幅度并不大，并且绝对收益率仍显着低于年初水平，浮盈仍然较多，这容易引发基金赎回等流动性问题。

短期来看，降准有利于市场资金面的缓解，尤其是与高收益债相关性较高的票据贴现利率有望回落，高收益债或有阶段性反弹机会，但我们建议趁反弹继续降低仓位。即使参照历史乐观情况，下半年持有高收益债的回报也未见得好于高等级品种。

从近期高收益债各板块的表现来看，公司债的调整幅度要大于城投债，但在公司债中，房地产行业的调整却不是非常明显。未来房地产调控政策将重新趋严，我们预计房地产销售回暖的势头难以持续，可能成为后续加剧高收益债调整的导火索。

**新券配置建议**

上周新发短融整体资质一般，相对投资价值较突出的有AA+辽通和AA-皖外经。

新发中票整体资质均达到同评级平均水平，优先推荐AA+苏洋河和AA有担保太煤化。

新发城投企业债中，推荐配置投资级的沪建债，投机级的白山债好于梵投债，中小企业集合债担保后达到投资级评分，但债券流动性差。

新发公司债中海定价一般，主要体现了交易所高等级品种的稀缺性。

**评级调整:湘电和彩虹评级展望调整至观望**

上周新世纪将湘电和彩虹的评级展望从稳定调整至观望，两家企业都存在盈利显着下滑、投资支出仍维持高位的问题，新投资又无法带来现金回流，偿债压力明显加重，中金评分均下调1小档。(完)

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