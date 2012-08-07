《交易视点》中国转债供给等风险点兑现或为投资者带来低吸机会--中金

路透北京8月7日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，鉴于股市难大幅反弹及供给压力持续等因素，中国转债市场观望气氛浓厚。不过，随着相关风险点的兑现，则可能给投资者带来低吸机会。
由于短期银行股难出现很强的上涨触发剂，整体望转入窄幅震荡整理，银行转债未来的风险点主要在于正股长期低迷、转债供给压力、流动性冲击等。
**策略观点**
鉴于股市难大幅反弹、供给压力虎视眈眈、债基净申购步伐放缓等因素，投资者观望中等待低吸机会的心态浓厚。
上周，工行、非银行大盘转债逆正股下跌源于部分机构的滞后杀跌，其理由仍在于长期看淡大盘股及担心供给压力。不仅如此，交易所债市的疲软表明投资者的风险偏好降低，未来债基赎回压力提升可能引发流动性冲击，难免殃及转债市场。
显然，我们仍维持之前的判断，由于机会成本的降低，投资者应将仓位从低配逐步向中配靠拢。而转债市场仍面临较多的风险点，股市、供给压力和流动性等风险点的兑现可能给投资者带来低吸机会。
实际上，重工转债上周一度跌破103元，已经又一次给投资者带来难得的低吸机会，重申103元附近下跌即买入。此外，工行等转债已经到达低吸临界点，估值风险已经得到大幅消化，如果正股再次出现大幅调整或者民生转债发行上市，该转债可能迎来建仓机会。
新钢中报预亏，转债距离触发回售越来越近，目前转债价格下仍有回售博弈空间。但公司预计仍将适时拉抬股价，或者宣布进一步修正转股价等手段规避回售。巨轮转债转股价修正方案获得通过，关注后续有无实质的促转股措施。
**热点个券**
银行转债：5月份降息促使我们看淡银行转债。经过近期下跌，我们重申审视银行转债投资价值。银行转债估值方面的风险已经大部分被消化。不过，大盘转债表现取决于股市有无系统性机会。看淡银行股已经成为市场的一致预期，继续下跌的空间已经不大，股市维稳和中期业绩表现可能助推银行股企稳。
但银行股短期难出现很强的上涨触发剂，整体有望转入窄幅震荡整理。银行转债未来的风险点主要在于正股长期低迷、转债供给压力、流动性冲击等。
对工行转债，在103元价位上不再看空，逢正股调整和供给冲击增持。在机会成本不高的前期下，仍建议投资者关注中行转债临近97元时的低吸机会。
美丰转债：公司中期业绩表现难及之前的市场的乐观预期。
展望后市，尿素供过于求再次浮出水面，价格的疲软预计要持续到年底阶段。从业绩趋势上看，我们重申美丰业绩大幅增长阶段结束，下半年将出现同比下降。转债本身的缺点在于估值高、流动性差。因此，当前价位下该转债性价比不高，持有者应考虑积极兑现。(完)
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--整理 尹嫄婷; 审校 张喜良