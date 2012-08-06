《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月6日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:上周五大涨,突破从5月高点1.3285美元拉出的趋势线阻力位1.2345.欧元/美元连续第二周收高.55日移动均线1.2430美元现构升至1.2600美元的最后一道阻力.自两周前开始形成的多头周K线图看似促使市场推高欧元/美元.欧元/美元未来若跌破1.2220/30美元区域,将削弱多头格局,并重新指向1.2150美元区域.本月收盘关键水准仍是200日移动均线与7月低位1.2060美元.
美元/日圆:美元仍在78.00日圆下方的支撑位和79.30日圆上方的阻力位之间交投.云区支撑位在77.30日圆,连同5月低点77.60日圆仍构成重要水准.只要上述两个位置不被突破,欧元/日圆反弹的机率就相当高.未来若升穿79.30日圆,将进一步上看80.00日圆,随后将测试主要阻力位周线图云区顶部80.45日圆.
英镑/美元:周K线图上的长下影线显示有强支撑.不过只要英镑/美元在1.5740/80美元间的阻力位和200日移动均线下方,涨势就将受限.若升穿此处,英镑/美元料涨向1.5910美元.关键支撑位仍是从1.5270美元低点拉出的趋势线支撑位1.5450美元,未来需守住该水准,以防英镑/美元回落到1.5270美元.只有收在1.5240美元下方,未来才有可能跌回2010年7月低点1.4950美元.(完)
--编译:洪曦 审校 田建华
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=