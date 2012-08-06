《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月6日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:阻力位在1.2489,支撑位落在1.2252和1.2134.
美元/日圆:关键阻力在78.82日圆,只要此处能守住,则仍面临滑向77.91的风险.
英镑/美元:阻力在1.5691和1.5768.支撑在1.5491和1.5459.
美元/瑞郎:关键支撑在0.9633瑞郎.若能反弹站上0.9899,则将为升向0.9972打开大门.
澳元/美元:仍有进一步上涨的空间,关注升向1.0637美元的走势.支撑落在1.0436.
美元/加元:近期支撑在0.9980加元,若跌破此处,将继续下探0.9954加元.阻力位在1.0085加元.
纽约 当日 今年来 2011年
0721GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2361 1.2385 -0.19 -4.51 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.36 78.45 -0.11 +1.85 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 96.85 97.16 -0.32 -2.73 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9717 0.9700 +0.18 +3.64 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5605 1.5641 -0.23 +0.45 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0014 1.0010 +0.04 -1.76 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0556 1.0569 -0.12 +3.24 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8175 0.8186 -0.13 +5.02 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.710 82.900 -0.23 +5.18 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.070 64.210 -0.22 +7.09 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 122.29 122.69 -0.33 +2.31 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2907 1.2898 +0.07 -1.67 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 高琦; 审校 田建华
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