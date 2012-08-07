《交易视点》中国或需待CPI下行确认才会进一步放松货币政策--中信证券

路透北京8月7日电---中信证券最新发布的利率产品周报认为，中国宏观调控仍将延续微调预调的基调，但货币政策也将仅限于采取适应性的调整，即在观察到CPI下行后才进一步放松。

我们预计近期利率产品将继续呈震荡偏弱的走势，中长期国债收益率上行幅度比较有限，金融债与国债的利差可能扩大。因此，建议交易型机构采取相对保守的交易策略，择机降低杠杆及久期。而对配置型机构可继续持有中长期国债，对金融债可等待收益率上行后的买入机会。

**货币政策调整取向**

二季度货币政策执行报告解读。从《报告》中看，货币政策调控的重点在“稳增长”但也注重“调结构”。此外，央行仍对通胀保持谨慎的态度。

因此，宏观调控仍将延续微调预调的基调，但货币政策也将仅限于采取适应性的调整，即在观察到CPI下行后才进一步放松货币政策。

7月份CPI同比将继续较大幅度下行，8月份央行仍有可能采取降准或降息的措施，降准的概率相对更大。

然而，如果下半年外需维持相对平稳，同时8月份以后CPI同比走稳，四季度后小幅回升，货币政策大幅放松的空间不大，目前基本已经处于降息周期末期。

7月份PMI指数基本平稳。从7月份的数据看，季调后PMI新订单指数比6月份上升了0.7，产成品库存指数比6月份下降了2.3，原材料库存指数比6月份上升了1个点。

新订单指数和原材料库存指数的上升，产成品库存指数的下降都是经济企稳回升的积极信号。

**市场研判**

经济增长逐步企稳并有望进入缓慢回升的通道，资金利率呈偏高的水平，此外，利率产品收益率偏低造成主流配置型机构需求不振。

以上几个因素使利率产品将很难出现大的趋势性行情。但在稳增长的基调下，经济增长出现显着回升的概率较小。

资金面偏紧、货币信贷增速并未显着回升同样意味着经济回升将是偏弱的，这也限制了利率产品收益率上行的空间。

同时，由于流动性急剧紧张的情况不会在今年出现，因此，我们仍预计近期利率产品将继续呈现震荡偏弱的走势，中长期国债收益率上行幅度比较有限，但由于金融债收益率的波动性更大，具有“牛市更牛、熊市更熊”的特征，与国债的利差在弱市环境中可能出现扩大。

具体到现券策略上，考虑到主要的交易型机构年内均已获取了较多浮动盈利，未来利率产品震荡的走势中，出现大波段的概率相对有限建议交易型机构可采取相对保守的交易策略，择机降低杠杆及久期。

对配置型机构而言，由于中长期国债整体风险仍相对可控，可继续持有，对于金融债，可等待收益率上行后出现的买入机会。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]