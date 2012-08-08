《中国股市焦点》新版退市标准将改变上市公司生态,未来市值管理更显重要

* 新版退市标准令上市公司更为关注股价

* 市值管理更受关注,回购缩股或成常态

* 新规执行应对时间偏短

作者 林琦

路透上海8月8日电---"没想到一家连续几年盈利的上市公司还会退市."上海一位杨姓投资者自叹"老革命碰上新问题",无法理解昔日一度颇有名气的国内小家电制造商--闽灿坤B(200512.SZ)也会面临退市危机.

在沪深证交所7月初实施新的退市标准后,闽灿坤B已相当接近连续20日低于面值即终止上市的红线,或会成为新标准下第一家退市公司;二级市场上恐慌情绪因此层层扩散,低价个股人人自危,并带动B股大盘持续暴跌.

新版退市标准首次将非财务指标列入退市条件,如日成交量过少和成交价格过低等.分析人士指出,此举将督促上市公司改变目前较普遍的"重经营,轻股价"的生态环境,海外较流行的市值管理或会列入更多公司目标,此前并不多见的公司回购和缩股等亦可能成为常态.

"新版退市制度的严格实施,有利于将上市公司中的劣品清除,改变目前的资源错配状态."银河证券资深分析师任承德指出,但该政策的实施时机却不太好,在目前国内股市走势相当低迷的情况下,或会"错杀"部分企业.

在新版退市标准下,若上市公司连续20日交易日收盘价低于面值,或A股公司连续120天累计成交量低于500万股,B股公司累计成交量低于100万股,其公司股票将直接终止上市.

而上述修订版公布的时间是7月7日且无过渡期一说,修订之日起开始生效.

因股市的持续低迷,一些上市公司近期被该新政打得措手不及,B股市场尤其成为重灾区.除闽灿坤外,建摩B(200054.SZ)、ST大路B(200160.SZ)和ST雷伊B(200168.SZ)三家股价亦接近面值,直面退市压力.深B股指数.SSEB一周内大跌8%.

深圳证交所相关人士解释称,"由于B股市场长期不活跃,纯B股公司又缺乏融资功能,股价比较低迷,特别是经营业绩较差的公司,或者股本扩张较快的公司,更容易接近退市指标."

市场人士认为,闽灿坤B的例子为那些热衷于送转和快速扩张股本的中小盘个股敲响了警钟,在业绩增幅不能与之匹配的情况下送股,无异于作茧自缚.

闽灿坤B于1993年上市,当时总股本为1.92亿股,其后送股和转增股本高达9次,至目前总股本11.12亿股.公司在近两年净利润大幅减少,今年上半年更是预亏2,000万元左右.其股价也从最初的历史最高价12.15港元,跌至停牌前的0.45港元.

**市值管理更显重要**

海通证券研究所策略分析师陈瑞明指出,以往上市公司送转股往往后产生填权行情,这也成为变相回报股东的一种手段.不过,今后上市公司送股会相当谨慎,尤其是低价股,以免今后股价过低,或触发退市条件.

根据交易规则,上市公司在送转股后要进行相应的除权,即由于公司股本增加,每股股票所代表的企业实际价值有所减少,需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除,个股绝对价格由此得以降低.

而从长远角度看,市值管理或受到越来越多的关注.市值管理是指公司建立一种长效机制,力求公司价值最大化,为股东创造最大价值.实际上这也是公司经营理念的重大转型,令企业经营目标从利润最大化向企业价值最大化过渡.

国内大型液晶面板生产商--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)董事会秘书冯丽琼认为,单纯通过现金分红,股东受益相对有限;若公司市值能明显提高,则可明显增加股东回报.

她透露,今年起,市值管理已成为公司对其个人的考核指标之一,标准是京东方市值的变化要"跑赢"大盘.由于公司股价并不以个人意志左右,因此她需要与各方面的投资者保持良好沟通,例如尽量参与机构策略会、举行业绩说明会、积极回复股东提问、主动地信息披露等.

华西证券研究所副总经理曹雪峰指出,以前他们曾为一些限售股解禁的机构提供市值管理服务,估计今后国内ST股或绩差公司的市值管理需求将更为迫切,这或许为券商资产管理业务开辟了一个新的方向.

**如何自救**

对于退市公司如何自救,冯丽琼认为,大股东增持、上市公司回购甚至缩股都是可行的方案.尽管中国股市缩股案例并不多,但理论上这种减资行为,只要不违反公司法、信息披露充分、股东大会通过,实施起来应无多大障碍.

她并称,万一上市公司和大股东手中没有多余的资金用于回购或增持,亦可考虑引入战略投资者护盘.战投在买入大量股份后,或可考虑将部分优质资产注入上市公司,从而达到优化重组,提高上市公司质地的目的.

"以接近面值的价格在二级市场买入股份,若是股份够多,相当于借壳上市,说不定比向大股东买壳的成本还低."上海一位投行人士称,但对B股市场而言,由于其缺乏融资功能,未来前景亦不明朗,通过B股公司借壳上市的可能性并不大.

近日沪深证交所均对一些上市公司濒临退市问题作出回应,两家证交所均支持公司通过大股东增持、公司回购、缩股等方式保留上市地位.上海证交所还支持B股公司引入境内机构作为战略投资者,对公司进行资产重组,注入资产或资金,改善基本面.

任承德指出,沪深B股市场已被边缘化,已没有太多的投资者关心.而近期涌出的退市风险,估计会让更多的B股公司心存警惕,"今后B股公司只要现金流还不错,回购可能成为常规动作".

回购在香港和美国等成熟市场已是相当普遍.此前,国内只有丽珠B200513.SZ,长安B(200625.SZ)和鲁泰B(200726.SZ)等少数质地不错的公司尝试过回购B股.

业内人士指出,深市四家面临退市风险的B股公司,目前都在停牌筹划自救方案.这些公司的方案将成为未来更多低价股解决退市风险的样本.

目前,沪深两市低于2元的低价股已超过10只,其中A股价格最低的*ST长油600087.SS周三早盘成交价仅在1.26元左右.

**新政应对时间过短**

尽管新版退市标准从公开征求意见到最终实施,已有数月时间;不过新规7月初正式实施后带来的市场震荡,亦让一些人士颇有微辞.

"新政推出后,没留缓冲期,这让有些公司一下子进入(退市)倒计时."一位上市公司高层指出.

闽灿坤B停牌前连续八个跌停,股价累积抹去56%,亦令持有该股的小股东怨声载道.

该高层表示,连续20天股价低于面值就退市,新政给上市公司预留的反应和处置时间较短,连美国纳斯达克市场(Nasdaq)都给上市公司留下30天或180天的整改时间.

"真要进入倒计时,这会让中小股民相当恐慌,可能会争先恐后地抛售手中的股票.既使公司宣布增持,回购或引入战投,扭转的难度亦会相当大."他称.

为安抚市场情绪,沪深证交所近日发布声明,鼓励B股公司在触发市场指标而选择自愿退市.自愿退市后符合重新上市条件的,证交所会充分考虑历史因素并尊重公司的意愿,安排其重新上市.

海通证券首席经济学家李迅雷表示对此解读认为,证交所或会优先安排符合条件的B股公司退市后回A股上市.若这种预期能够实现,B股将是"因祸得福"了.

但亦有投资者对此表示怀疑,认为退市解决不了B股的历史遗留问题.

"B股公司退市后可发A股或H股重新上市,它是指重新发行,没有说清楚原有B股如何转换,也是大忽悠啊!"来自股吧的一股民如此写道.(完)