《汇市简讯》美元/日圆整体走势偏上档,日内有行权价在78.35的期权到期

0817GMT
* 美元/日圆有朝79.45-79.55反弹的空间
* 77.90-78.30区间挂有美元/日圆买单,短期内对汇价构成支撑
* 78.00下方有停止单
* 最近的大规模美元/日圆卖单在78.70水准
* 今日纽约交割时段有行权价在78.35的美元/日圆期权(合约规模1.5亿美元)到期
* 技术图表:(link.reuters.com/guc89s)
(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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