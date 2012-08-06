《中国数据观测》7月M2增速料稳步提高,新增贷款有望创历史同月最高(更新版)

(第一段增加2010年新增贷款做比较)

* 公布内容: 中国7月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚8月15日

--调查结果:

7月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 13.8 13.0-15.0 13.6 14.7 29

新增人民币贷款(亿元) 6,900 5,300-8,906 9,198 4,926 29

人民币贷款余额同比 16.2 15.9-16.5 16.0 16.6 16

--数据要点:

中国7月新增人民币贷款预计为6,900亿元,尽管较上月呈现季节性回落,但将刷新2010年7月时5,330亿元的历史同月纪录高位.这归功于中国政府加大对实体经济的信贷支持力度,以实现"稳增长"目标.

接受路透调查的29家机构预测中值显示,广义货币供应量(M2)同比增速则料升至13.8%,为连续第三个月回升;人民币贷款余额同比预计增长16.2%,亦高于上月的16.0%.

此外,分析师普遍认为,得益于基建投资加速和房地产市场回暖,新增信贷的结构料得到改善,中长期贷款占比有望上升.

"政府正在推进基础设施项目、放松对地方融资平台的管控,并维持对房地产自住型需求和普通住宅建设的贷款支持.因此,信贷需求持续复苏,而信贷的投放应当能保持稳健步伐."瑞银(UBS)在报告中指出.

中央已推出一系列"稳增长"的举措并强调当前重要的是促进投资的合理增长.国家发改委近几个月已加快重大项目审批速度,包括贵州、湖南等地方政府也纷纷推出新投资计划.

房地产市场也出现明显的回暖迹象,虽然六七月份是楼市传统销售淡季,但降息以及房价上涨预期升温,带动刚性和改善性需求入市,让中国6月房价环比结束八连跌,初现企稳迹象,成交量进一步上升.

交通银行首席经济学家连平等在分析报告中称,预计投资增速有所回升和楼市趋于回暖对信贷需求、特别是中长期贷款需求的拉动作用会逐步显现.7月新增中长期贷款占比将有所上升.

上海证券报周五报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)7月新增人民币贷款约2,200亿元,环比多增300亿元左右.不过报导同时指出,四大行7月新增信贷数据所体现出来的结构改善并不如预期乐观.

--市场影响:

已实施的"稳增长"措施能否显现效果,刺激内需回暖有待观察,市场等待经济出现好转信号,将密切关注7月信贷数据,尤其是中长期贷款的占比情况,以研判当下的经济形势.

宏观经济目前是主导市场运行的核心因素.若7月新增贷款明显优于预期,暗示实体经济需求开始好转,工业生产有望摆脱目前低迷的状况,将极大刺激股市投资者的信心,连续三个月收阴的沪综指.SSEC将受提振,澳元AUD=等高风险资产亦可能获支持.

若数据逊于预期,市场对宏观经济的担忧将再度加深,风险资产承压,但债市料受支撑.

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以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

澳新银行 13.2 700.0 ~

交通银行 13.5 600.0 16.1

巴克莱 13.4 680.0 ~

西班牙对外银行 13.8 690.0 16.3

交银国际 13.8 650.0 16.2

美银美林 13.9 750.0 16.4

东方汇理银行 14.8 690.0 ~

凯投宏观 13.6 650.0 ~

国开证券 13.9 630.0 16.1

建设银行 14.5 600.0 16.0

中金公司 13.2 650.0 ~

中信证券 13.5 690.0 ~

大和资本 13.7 650.0 ~

光大证券 13.8 700.0 ~

Forecast PTE 13.8 800.0 ~

广发银行 15.0 600.0 16.2

宏源证券 13.8 750.0 16.3

华融证券 13.8 890.6 16.5

华宝信托 13.7 700.0 16.3

兴业银行 13.6 700.0 16.3

ING金融市场 13.5 700.0 ~

华侨银行 13.7 700.0 ~

北京领先国际

金融资讯 14.2 720.0 16.4

日信证券 13.9 648.0 ~

国海证券 14.8 650.0 16.1

上海证券 13.5 600.0 15.9

申银万国证券 13.0 530.0 16.0

渣打银行 13.8 800.0 ~

瑞银集团(UBS) 13.4 680.0 16.2

注:~表示数据未提供.(完)