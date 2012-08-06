〔中国汇市〕人民币收盘略走弱,午盘购汇偏多抵消先涨势(更新版)

* 人民币先涨后跌,午盘购汇较多

* 美国失业率上升令隔夜美元偏弱

* 静候中国外贸数据

路透北京8月6日电---中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周一略收低.隔夜美元因美国失业率上升而偏弱,令人民币中间价走强,但早盘小幅涨势为下午较多购汇盘所抵消.中国公布外贸数据前市场整体表现平静.

上海某大型银行交易员称,下午客盘出现一些购汇,包括一部分油盘,但都在正常范围之内.目前还是跟着客盘走,整体看市场平静,并无特别之处.

以下为中国外汇交易中心人民币兑美元今日主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3742 6.3675 6.3745 6.3353 6.3421 6.3727

交易员并称,中国央行上周及周末有关货币政策及汇率的言论多为现状表述,对投资者心态影响不大;短期主要关注欧美政策动态和中国7月外贸数据,人民币即期汇率可能在当前水平继续窄幅盘整.

"(早盘人民币走强)主要还是国际市场美元偏弱的影响吧,美国公布失业率数字有一些后续的影响,这也使人民币相对偏强."北京某国有大行交易员称.

美国7月非农就业岗位增幅为五个月最大,但失业率小涨至8.3%,令美联储进一步实施货币刺激措施的前景犹存,这对美元不利.[NN/CN]

上述交易员并表示,预计近期人民币汇价还是一个盘整的格局,月初一直到中旬除非有突发的大新闻,可能波动都不会太大,客盘按实需原则也不会有很大变化,预计短期在6.3-6.4元的区间盘整.

中国央行周日强调,下半年将继续加强货币政策预调微调,并将改进并完善信贷政策,大力支持实体经济发展.[ID:nST0536151]央行上周四称,下一阶段将进一步提高货币政策的有效性,有效解决信贷资金供求结构性矛盾,并降低外汇市场干预频率、增加灵活性,使市场供求在汇率形成中发挥更大作用.[ID:nSB1703768]

中国证券报周一则发表评论称,尽管人民币贬值预期存在或引发短期国际资本外流,但结合当前中国整体经济形势,在人民币贬值和贬值预期较温和的情况下,其所带来的好处,特别是体现在货币政策调控上的正面影响可能更多.[ID:nSB1707846]

以下为北京时间16:33,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4260/90 6.4210

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3690/70 6.3810

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,045点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4787元.

东京汇市欧元兑美元EUR=周一在震荡交投中触及一个月高点,因周五好于预期的美国非农就业数据提振了冒险意愿,推动交易员解除欧元空头仓位. [FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯

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