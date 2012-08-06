《汇市简讯》英镑/美元跌破1.5600后触发止损卖单,支撑位在1.5557

0836GMT
* 英镑/美元跌破1.5600(此为期权到期行权价)后,触发止损卖单
* 支撑位相继在1.5557和1.5532,前者为1.5490-1.5666走势的61.8%费波纳奇回档技术位,后者为76.4%的回档技术位
* 美国公布非农就业数据后,英镑/美元触及1.5518的低位.周五欧洲交易时段曾触及1.5509的低位.(完)
--编译 白云;审校 王冠中
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