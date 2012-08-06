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市场报道 | 2012年 8月 6日 星期一 17:06 BJT

《汇市简讯》瑞士央行抛盘传言压抑欧元/美元,但股市回升提供支撑

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* 欧元/美元回跌,部分原因在于市场有关瑞士央行抛售储备传言四起

* 但随着股市朝高位回升,欧元/美元从低位反弹

* 更高水准处,有卖单见于1.2450,之后在1.2470/1.2500

* 1.2320处挂有买单,此位下方至1.2300一线亦挂有买单

* 技术图表显示,欧元不久将进一步测试1.2444的高位

(完)

--编译 白云; 审校 蔡美珍

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