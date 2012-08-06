《汇市简讯》今日可能有另一笔行权价在1.0000的美元/加元期权到期

0858GMT
* 市场揣测今日可能有另一笔行权价在1.0000的美元/加元期权到期
* 上周五行权价在1.0000的美元/加元期权到期曾对汇价产生影响
* 据闻1.0025处有美元/加元卖单,此为上周末前反弹所及高位和今日在亚洲交易时段触及的峰值
* 0.9980(周五所及三个月低点)下方挂有止损卖单.0.9954为5月11日所及低位
* 本周关键的加拿大事件风险是周五该国将公布就业数据
(完)
--编译 白云;审校 王冠中
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=