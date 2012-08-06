〔中国债市〕现券收益率上探,看经济反弹的机构声音增强

路透北京8月6日电---中国银行间债市周一现券收益率上探.市场人士表示,预期经济触底反弹的机构声音在增强,加之资金成本维持在高位,新债发行结构连连走弱,承接卖盘的市场力量不足,致现券持续显示疲态.

"收益率往上,2-3个点至少,"华东地区一银行交易员称,"大家在看经济触底反弹,资金不太宽,一级新债也没需求,利率就涨呗!"

他并指出,在这样的情况下,机构定不会再大幅介入,更多地选择调整仓位结构,减少仓位存量,拉短组合久期.

北京一券商交易员则表示,机构已在积极卖出中低等级信用债,以保卫前期浮盈的"胜利果实";但沽出的难度较大,只能等待偶尔出现的机会,而不得不坐视收益率不断上探销蚀着"果实";但前期现券走势较强,全年看,机构还是有望获得不错收益的.

业内人士周一透露,中国农业发展银行上午招标的三年期固息债,中标利率为3.37%,首场投标倍数为1.38倍，亦为年内较低水平,显示近期偏弱的市况下,机构认购热情不高.[ID:nSB1708658]

国家统计局将于周四(9日)公布7月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等数据.

剩余期限约2.55年的固息金融债12进出01券最新双边报价收益率CN120301=CFXM为3.42%/3.33%,上日尾盘为3.35%/3.28%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.4925 3.4076

上日 2.5137 3.3929

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7039/2.6490

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3390/2.2950

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9012/2.8430 (完)

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