(重温稿)《中国新债预测》国开行七年可互换固息债利率预测均值3.97%,浮息102bp

* 招标品种: 七年固息债 七年浮息债(一年定存基准)

* 发行金额: 不超过100亿元人民币 不超过100亿元

* 预测均值: 3.97% 102bp

* 预测区间: 3.85%-4.05% 95bp-110bp

* 招标时间: 周二(7日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

路透上海8月6日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行两期七年固息及浮息债.路透调查显示,该两期债的可互换性,为机构提供了相对高的投资价值选择可能,或略冲淡近期不佳市况影响,利率/利差有望接近二级市场,分别落在3.97%和102个基点(bp).

不过交易员同时指出,目前降息预期仍在,而就有可比口径的非国开政策性金融债同期限固/浮债利差看,二者点差还不到15bp,尚不足以覆盖一次降息幅度,谨慎心态或推高明日浮息债利差.另外,近期债市一级走势随二级渐显疲态,也不排除明日早盘后市场心态变化而影响新债定位的可能.

北京一券商固定收益分析师称,预计明日新债和"单纯的固息债和浮息债定价接近.期权虽有价值,但因为这类型债券流动性差一些,加上互换时点没有那么多,期权的价值不太容易体现出来."

此前国开行于2010年末发行的三期固/浮互转债,为投资者提供一年四次的转换机会,即机构有望在固息、定存基准浮息和三个月shibor基准浮息债间寻求期间绝对值最大者的可能.

北京一大型银行交易员则认为,受降息预期和流动性限制,明日浮息债需求预计较弱,利差或有望攀至105bp甚至更高.

银行间债市固息政策性金融债(非国开)到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,七年期最新报价为3.8777%,同期限一年定存基准浮息债曲线<0#ILSVYBMK=>中,七年品种利差为1.00%,折合收益率为4.00%.

银行间国开行固息债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>中,七年期品种最新报在3.9976%;二级市场上,相近期限同利率基准的浮息债成交不甚活跃.

明日将招标的两期债券,持有人有权在两期债之间相互调换,调换日为每年的8月13日.以下为具体条款:

第三十五期 第三十六期

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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息

利率基准 -- 一年期定期存款利率

招标时间 8月7日10:00-11:00 8月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 8月13日 8月13日

分销期 8月8日-8月13日 8月8日-8月13日

上市日 8月17日 8月17日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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