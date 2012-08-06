〔背景资料〕中国2012年1-7月短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海8月6日电---据路透统计,中国2012年1-7月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模为11,180亿元人民币,较去年同期增长约19.4%.

其中,建设银行(601939.SS)(0939.HK)以1,481亿元居当期短融/中票承销额首位.位列第二、三位的是中国银行(601988.SS)(3988.HK)和工商银行(601398.SS)(1398.HK),金额分别为1,477.65亿元和1,355.28亿元.

其中7月短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为2,391亿元,建行以428.5亿元的承销额列首位.

1-7月排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、光大银行(601818.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、兴业银行(601166.SS)和交通银行(601328.SS)(3328.HK).

以下为2012年1-7月短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 1,481.00

2 中国银行 1,477.65

3 工商银行 1,355.28

4 农业银行 905.60

5 国家开发银行 769.40

6 中信银行 752.10

7 光大银行 709.00

8 招商银行 660.20

9 兴业银行 652.60

10 交通银行 483.37

2.按短融及超短融承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 1,042.50

2 工商银行 1,035.00

3 中国银行 1,007.75

4 农业银行 627.50

5 中信银行 510.80

3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 469.90

2 建设银行 438.50

3 国开行 398.25

4 工商银行 320.28

5 农业银行 278.10

以下为2012年7月短融及中票承销具体排名:

按全部承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 428.50

2 国开行 314.50

3 中信银行 264.80

4 中国银行 260.00

5 兴业银行 227.30

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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