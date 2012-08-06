〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月价差收窄,对中日需求反弹的预期减弱

路透新加坡8月6日电---亚洲燃料油即期跨月价差周一收窄,因8月下半月料将有更多的西方套利船货到岸,而对于日本和中国需求反弹的预期减弱.
180-cst燃料油8月/9月跨月价差收窄0.75美元至每吨逆价差4.50美元,上周曾走阔至近五周高位.该级别的现货价差也下滑.
逆价差为近月合约价格高于远期合约价格,表明即期需求强劲.
上周市场转强,因新加坡高密度混合燃料油的进口减少,可能会令船用燃料油供给紧张.
交易员表示,尽管西方燃料油装运推迟,但410万吨供给中的大部分仍将在本月下半月到岸.
此外对中日两国燃料油需求飙升的预期减弱,尽管天气偏暖且市场预计中国本月将上调成品油零售价格.
一项路透调查显示,中国主要炼厂可能会把8月的开工率压制到接近7月的水平,因最终用户需求仍旧低迷,尽管市场有对于成品油价格上调的预期.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 650.25 8.40 1.31 641.85
现货380CST燃料油 FO380-SIN 637.10 8.60 1.37 628.50
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 645.00 9.00 1.42 636.00
380CST船用燃料油升水 7.90 0.40 5.33 7.50
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.55 -0.20 -5.33 3.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.15 -0.05 -1.56 3.20 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦