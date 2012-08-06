〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差持于四个月高位,越南炼厂关闭提供支持

路透新加坡8月6日电---亚洲汽油裂解价差周一在四个月高位每桶12.25美元附近持坚,因越南一家炼厂意外关闭,提供支撑.
日产能13.5万桶的越南Dung Quat炼厂可能要关闭约14天,此次意外关闭的原因暂时无法得知.
这促使Saigon Petro寻购1万吨95号汽油,交货时间在8月24-28日,招标将在8月10日结束.
该炼厂在7月初才恢复运营,之前进行了长达八周的设备检修,在此期间越南现货汽油的购买量大增.
另外,MRPL以每桶升水2.60美元的价格,出售给壳牌石油(Shell)SHEL.L2.5万吨汽油,9月1-3日在印度新芒格洛尔(New Mangalore)装货.
亚洲石脑油价格周一接近每吨903.50美元的三个月高点,但裂解价差小跌1.06%,至三个交易日低点每吨88.63美元,因石化产品需求增长放缓.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 903.50 11.50 1.29 892.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 98.14 1.28 1.32 96.86
97号现货汽油GL97-SIN 129.06 1.26 0.99 127.80
95号现货汽油GL95-SIN 124.60 0.25 0.20 124.35
92号现货汽油GL92-SIN 120.90 1.67 1.40 119.23
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 12.25 0.01 0.08 12.24 (完)
--编译 李春喜;审校 丁琦