〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上扬,越南炼厂停产令供应受限

路透新加坡8月6日电---亚洲柴油裂解价差周一上扬,因有消息称又有一座亚洲炼厂停产,加之目前本地区已有数座炼厂因检修停产,令供应受限.
路透数据显示,9月柴油裂解价差上涨0.40美元,至每桶较迪拜原油升水18.40美元.
越南在周末意外关闭其唯一一座炼厂,交易商称,该国进口商Saigon Petro正求购柴油以弥补由此造成的供应缺口.
交易商称,这座位于Dung Quat,日产能为13.5万桶的炼厂或关闭约14天,为不到三个月内第二次停产.未能联系到当地官员就停产原因等细节置评.
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)亦现身现货市场,求购2.6万桶含硫500ppm柴油,因库存减少导致国内暂时性短缺.
上述两笔即期招标料将给市场提供支撑,此前新加坡、日本、泰国、越南和印度的数家炼厂因检修而停产,损及供应.
"韩国稍早已下调了8月产能利用率,因石脑油利润率下滑,因此,本月来自该国的现货已减少,"新加坡一位交易商表示,并称此后产能利用率已回升.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.36 2.36 1.93 122.00
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.86 2.41 1.98 121.45
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.04 2.35 1.92 122.69
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.76 2.32 1.88 123.44
8月柴油互换 GOSGSWMc1 123.41 2.46 2.03 120.95
9月柴油互换 GOSGSWMc2 122.40 2.34 1.95 120.06 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋