〔欧元债市〕西班牙和意大利公债续涨,但欧洲央行举措细节是关键

* 西班牙和意大利公债领涨,受助于欧洲央行承诺

* 欧洲央行举措的细节是收益率持续回落的关键

* 德债上扬,周五落得2011年10月以来最大单日跌幅

* 收益率曲线趋陡料将令投资西班牙和意大利公债有利可图

路透伦敦8月6日电---西班牙和意大利公债周一续涨,较短期公债领涨,因欧洲央行最终将购买的前景令需求重现,但央行承诺举措的细节是债市能否进一步上扬的关键.

两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB已从7月25日触及的7%之上的欧元面市以来最高回落逾一半,至3.42%,因欧洲央行总裁德拉吉表示,如果推出新购债计划,将主要针对较短期公债.

苏格兰皇家银行利率策略师Harvinder Sian表示,西班牙两年/10年期公债收益率差触及欧元面市以来最阔338个基点,未来几周将扩阔至400个基点.

"两年期西班牙公债收益率可能回落至2%.此轮涨势可能持续数周,但我们需要了解欧洲央行计划的部分细节.这将十分关键,"Sian说,"尤其是央行计划购买哪些年期的公债."

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌14基点,报6.8%,进一步远离上周稍早触及的欧元面世以来高位7.78%.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌6基点,报6.00%.两年期意大利公债收益率IT2YT=TWEB日内下跌逾20个基点,报3.11%.

策略师和交易商称,在投资西班牙和意大利公债时,要押注收益率曲线将趋陡,即短期公债价格攀升的速度将快于较长期公债.

德债期货FGBLc1收回部分失地,受助于上周五录得2011年10月以来最大单日跌幅后出现的逢低买盘.

9月德债期货上扬25个跳动点,收报143.20,周五一度回落逾200个跳动点.10年期德债收益率DE10YT=TWEB下跌3.4个基点,报1.4%,距离7月触及的纪录低位1.126%不远.(完)

--编译 母红;审校 李军

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