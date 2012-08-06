〔纽约期市〕原糖期货跌至五周低位,可可期货下挫

路透纽约/伦敦8月6日电---原糖期货周一收于五周低位,尾盘时一波卖盘将市场打压至关键技术水准下方,可可期货因获利了结而下跌,尽管作物天气较差,而且可可主产国科特迪瓦(象牙海岸)爆发冲突.

阿拉比卡咖啡期货升至一关键技术水准上方,但仍处于区间交易.

软商品市场的关注焦点是在巴西这个全球最大糖和咖啡生产国.交易员称,他们预计7月下半月巴西甘蔗压榨量将超过7月上半月,因收割天气良好,但这增加了市场压力.

全球第二大糖生产国印度的雨季亮相迟缓,以及因可能的厄尔尼诺现象出现不利的天气条件,或将抑制年底前的产量,盘中多数时候支撑了糖价.

洲际交易所(ICE)指标10月原糖期货SBc1下跌0.17美分,或0.8%,报每磅21.83美分,这是五周来最低结算价.这是该合约7月初以来首次收于100日移动均线切入位下方.

汤森路透初步数据及ICE历史数据显示,盘中交投淡静,成交量不足48,000口,为5月中以来最低.

伦敦10月白糖期货LSUc1收高1.90美元,或0.3%,报每吨607.70美元,交投放缓,成交量为1,582口.

可可期货回吐上周五触及数月高位的涨幅,交易员指因受获利了结及英镑/美元GBP=走软打压ICE市场拖累.

ICE-12月可可期货CCZ2收低2美元,报每吨2,409美元,远低于上周五次月合约触及的五个月高位2,444美元.

尽管科特迪瓦作物天气不佳且发现由真菌引起的黑荚病,但市场仍然疲弱,该病对早播主要作物产量构成潜在威胁.

周一科特迪瓦经济首都阿比让发生暴乱,这令人担心该国政局再次不稳.

伦敦12月可可期货LCCZ2在交投清淡中收盘持平于每吨1,630英镑,盘中多数时间处于跌势,次月合约收盘价低于上周五触及的八个半月高位1,651英镑.

阿拉比卡咖啡期货因商品市场走强及美元下跌而获得提振,指标9月阿拉比卡咖啡期货在突破1.76美元左右的100日移动均线切入位后,扩大升势.

但该市场仍呈区间走势,交易员称预计短期内阿拉比卡咖啡价格大多呈窄幅波动.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2涨1.70美分,或1%,报每磅1.7550美元.交易员称,价格潜在涨势因巴西收割天气良好而受到抑制.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2升14美元,或0.6%,报每吨2,215美元.(完)