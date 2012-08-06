〔美国股市〕收在三个月高位,因冀望欧洲央行最终采取行动帮助受困国家

* 三大股指触及三个月高位

* Knight获救助资金,但股价重挫

* 百思买大涨,因创始人出价收购该公司

* 道指和标普500指数上扬0.2%,Nasdaq指数攀升0.7%

路透纽约8月6日电---美国股市周一连续第二天收在三个月高位,延续上周升势,因寄望欧元区受困国家将获得更多帮助.

标普500指数盘中升至5月初以来最高,但收盘前削减涨幅.该指数未能升穿1,400点,如果升穿该水平并站稳,可能引发进一步买盘.标普500指数自5月2日以来未曾收在1,400点之上.

西班牙和意大利公债市场人气改善,两年期西班牙公债收益率周一回落至3.42%,不到7月底触及的逾7%高位的一半.

欧洲央行总裁德拉吉曾表示,央行可能购买短期公债以压低借贷成本,从而帮助在债务困境中苦苦挣扎的欧洲国家.欧洲股市收在四个月高位.

"欧洲问题仍然悬而未决,但情况看似开始有所好转,且看起来不可能出现任何形式的真正的危机扩散,"Wells Fargo Funds Management驻纽约的首席股市策略师John Manley表示,"我担心我可能太看空股市."

Manley表现,标普500指数陷于1,250-1,450点的区间内,"这一区间还将维持一段时间,且市场将继续大幅震荡."

美国股市上周五大涨,标普500指数连涨第四周,因美国就业报告强劲,且对欧洲当局透过欧洲央行买入西班牙和意大利公债来遏制欧债危机的希望重燃.

另外,濒临存亡边缘的做市商Knight Capital Group Inc (KCG.N)周一表示,与一批投资者达成协议,后者将出资4亿美元购买该公司的可转换优先股,以令其继续营运.但Knight Capital上周出现的技术故障已给投资者造成巨大损失.该股重挫24.2%,报3.07美元.

道琼工业指数.DJI上升21.34点,或0.16%,至13,117.51点;标准普尔500指数.SPX收高3.24点,或0.23%,至1,394.23点.Nasdaq指数.IXIC收涨22.01点,或0.74%,至2,989.91点.

材料股涨幅最大,标普500指数材料股指数.GSPM攀升1.1%,因市场对欧洲的信心增强.美国钢铁(X.N)领涨,飙升5.6%,报22.94美元.Newmont Mining(NEM.N)劲扬3.3%,报46.12美元.

被视为防御型股的公用事业股.GSPU为今日跌幅最大,标普500指数公用事业股指数回落0.3%.

百思买(BBY.N)跳升13.3%,报19.99美元,之前公司创始人兼前董事长Richard Schulze每股出价24-26美元收购他未拥有的该公司股票.

信息技术服务供应商Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH.O)大涨11%,报64.21美元,之前该公司上调全年调整后获利预期.该股推动Nasdaq指数盘中急升,一度升穿3,000点,为5月4日来首见.

根据汤森路透数据,截至周一上午,在已公布第二季业绩的411家标普500指数成份股企业中,67.4%的业绩超预期,接近过去四个季度的均值68%.

纽约证券交易所约60%的股票上扬,Nasdaq市场有59%的股票收升.

成交量清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约53.3亿股,远低于78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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