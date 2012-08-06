〔美国股市〕ADR扩大上周升势,因预计欧洲央行将采取行动以扶助经济

路透纽约8月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一上涨,扩大上周升势,因预计欧洲央行将更多扶助处于困境中的欧元区.
西班牙和意大利公债市场人气改善,西班牙两年期公债收益率周一降至3.42%,不到7月底逾7%高位的一半.
欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行计划买入短期公债以压低借贷成本来帮助欧洲.欧洲股市收于四个月高位.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR涨0.6%,标普500指数.SPX.INX升0.2%.
西班牙股市.IBEX大涨4.4%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB上扬1.5%,因预计欧洲央行压低借贷成本的任何支持行动都将扶助两国经济.
西班牙国际银行(SAN.N)劲扬3.8%,报6.34美元,电信企业Telefonica (TEF.N)大涨5.3%,至12.05美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.6%,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3收涨0.4%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.5%,拉美企业ADR指数.BKLA升0.9%.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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