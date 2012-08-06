〔货币市场〕短期美债和欧债需求良好

路透纽约8月6日电---在周一欧美市场上,对短期票据的需求仍然旺盛.美国财政部标售三个月和六个月期国库券,以及欧洲二线与核心国家标售短债,结果都很受欢迎.

美国320亿美元三个月期国库券的得标利率是0.10%,高值得标比率是45.09%,投标倍数为4.56.

美国标售280亿美元六个月期国库券时,间接买盘强劲,据称是来自央行或其他主权财富基金.[ID:nSB1710156]

在欧洲,对意大利和西班牙公债的需求重燃,意大利一年期公债收益率(殖利率)IT1YT=RR腰斩至2.27%,西班牙一年期收益率ES1YT=RR下跌约200个基点至3.07%.

不过,尽管这两种债券需求不错,被视作避险资产的德国和法国短债市场还是非常火爆.

法国与荷兰周一标债得标利率均为负值,意味着投资者愿意花钱把自己的资金投入高评级债券.

同时,巴克莱资本分析师Joseph Abate指出,隔夜担保利率料将持于近期水准附近.

"周四国库券结算规模很小,抵押支持证券的月度还本付息下周之前还不会开始."他说道,"因此,我们预计隔夜美债担保利率本周将保持在17个基点左右."

分析师称,即便财政部下周完成720亿美元的还本付息,或许也不会把回购利率推高太多,因为筹到的新资金相对而言就屈指可数.

财政部将有总共542亿美元债券到期,所以新发债券净筹资额仅会有178亿美元.

与此同时,银行间拆放款利率小跌,此前欧洲央行点燃了下月降息的预期.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)从0.375%跌至0.374%.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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