〔金砖国家〕8月6日股汇市收盘纵览

路透8月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月6日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升1.54%,报967.44点.
中国股市:收升1%,延续前日反弹势头.受新三板将扩容消息影响,该板块获场外资金炒作,并带动其他板块普涨.分析人士认为,大盘上扬主要是前期超跌后的估值修复,短期可能续涨,但上方压力重重.沪综指.SSEC收报2,154.916点,涨22.12点或1.04%,上海A股成交额增至610亿元人民币,上日为436亿元. [.SSCN]
香港股市:收于近三个月高位,追随亚洲股市的涨势,因上周五美国公布的非农就业数据好于预期,激励风险较高资产上涨.恒生指数.HSI收高1.7%至19,998.7点,创下5月10日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE收升1.6%,至9,812.9点.[.HKCN]
中国汇市:中国人民币兑美元即期CNY=CFXS略收低.隔夜美元因美国失业率上升而偏弱,令人民币中间价走强,但早盘小幅涨势为下午较多购汇盘所抵消.中国公布外贸数据前市场整体表现平静.人民币兑美元收盘报6.3742,上日报收于6.3727.[CNY/CN][ID:nSB1709338]
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印度股市:指标BSE指数升逾1%至7月11日以来最高收位,因美国就业数据好转激发全球风险资产劲扬,HDFC等民间银行因政府有望出台扶助共同基金领域措施而飙升.指标BSE指数.BSESN收高1.25%,报17,412.96点.[.BO][ID:nL4E8J63YW]
印度汇市:印度卢比升至近一周高位,追赶全球风险资产升势,此前美国就业数据好转;在此同时财长誓言采取财政整固举措激发谨慎希望.印度卢比兑美元INR=D2收在55.52/53,上日收盘位为55.75/76.[INR/][ID:nL4E8J644S]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,433.540点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升2.49%至774.28点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升1.31%至31.5901;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.74%,报39.1702.
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巴西股市:拉丁美洲股市攀升,此前希腊在救援条件方面取得进展,提振投资者对欧债危机或缓解的希望.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升1.9%至58,344.61点.[ID:nL2E8J6D0I]
巴西汇市:巴西雷亚尔继续在7月初以来的窄幅区间交投,因投资者担心巴西央行在每美元兑雷亚尔超过2水位后干预市场.2016GMT,雷亚尔兑美元BRBYBRL=微跌0.10%,至2.0293.[ID:nL2E8J67V8]
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南非股市:南非综合指数再度刷新纪录最高收位,升0.64%,此前奢侈品制造商Richemont (CFRJ.J)表示预计上半年获利将急剧攀升.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.68%至31,192.18点,为2008年来最高收位且距纪录高位31,383.10不远.综合指数.JALSH收高至35,469.18点,刷新17年纪录高位.[.J][ID:nL6E8J6CK8]
南非汇市:南非兰特兑美元持稳,跟随此前欧元升势,尽管升幅有限,因市场担心欧洲领袖无法顺利化解欧债危机.截至1552GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.1376,在8.12处有支撑,距周五纽约收盘价8.1351不远.[ZAR/][ID:nL6E8J662H](完)
--编译 石冠兰;审校 张若琪