〔中港个股〕建设银行增资建信人寿申请获批,并引入社保基金入股

路透北京8月7日电---以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周一晚间称,该行对旗下建信人寿保险有限公司的增资申请获中国保监会批准,建行亦将社保基金引入建信人寿,成为后者第三大股东.
建信人寿本次增资总规模57.2亿元,公司的注册资本由11.8亿元大幅增加至45亿元,在国内保险公司中位居前列,增资完成后,建信人寿的前四大股东为:建设银行(51%)、中国人寿(台湾)(19.90%)、社保基金(14.27%)、建银投资(5.08%).
建行在周一晚间发布的新闻稿中称,下一步将联合中国人寿(台湾)、社保基金等股东,实现强强联合,将建信人寿打造成国内领先的银保业务品牌,加快实现从一家小型、区域性保险公司转变为中型、全国性保险公司的目标.
建信人寿是建行在国有大型商业银行中率先控股的人寿保险公司.其前身是太平洋安泰人寿保险有限公司,总部设在上海.2011年7月,建设银行收购太平洋安泰51%股权,将公司更名为建信人寿.
收购完成后,建信人寿依托股东优势明显.今年上半年,全国人身险公司保费收入同比仅增长2%,而同期建信人寿实现保费收入27.9亿元,同比增长6.1倍,在全国62家人身险公司中排名第19位,较收购前上升了19位.
目前,建行综合化金融布局日趋完善,已覆盖基金、租赁、信托、保险、投资银行等多个行业,截至2011年末,该行子公司并入集团资产近2,000亿元,管理资产约2,500亿元,盈利能力明显提升.
目前,中国五大国有商业银行"工农中建交"均已参股保险公司.此外,中国邮政、北京银行(601169.SS)亦已收编寿险牌照.
业内普遍认为,随着股东及资本金的到位,银行系保险公司的保费规模将凭借银行股东的庞大营业网点和客户群加速增长.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进