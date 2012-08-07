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亚洲 | 2012年 8月 7日 星期二 08:14 BJT

(重温稿)《台湾新债预测》20年公债101/7得标利率料在1.580-1.615%,创历史新低

路透台北8月6日电---在筹码供应偏低、但买盘追价意愿不高等多空因素影响下,路透调查显示,台湾周二将标售的20年期公债101/7A01107=TWO得标利率将落在1.580-1.615%,创历史新低纪录.

以下为交易员观点整理:

* 发行量仅300亿台币,筹码面有利多方

* 第三季发债量偏低,市场资金充沛

* 30年券101/8将在下旬标售,可能影响实质买盘投标意愿

* 殖利率处于历史低档,且近日债市气氛略偏空,追低意愿不高

以下为预测得标利率区间:

* 1.580-1.615%.最低预估在1.580%,最高在1.620%.

最新报价:

* 101/7发行前交易殖利率周一升1.80个基点,报1.608%.该券发行前交易期间的殖利率区间在1.5675-1.608%.

* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2010年标售的20年券99/7得标利率为1.703%,此为该年期券标售以来的最低纪录.

以下为交易商对101/7期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险1 1.585 1.605

大型寿险2 1.580 1.620

大型寿险3 1.580 1.620

中型寿险1 1.580 1.600

中型寿险2 1.600 1.620

中型寿险3 1.590 1.610

大型金融机构 1.580 1.620

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中值 1.580 1.615 (完)

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--记者 董永年; 审校 林高丽

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