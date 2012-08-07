《中国报摘》--其他报纸重要消息8月7日

**上海证券报**
--从权威部门获得的统计数据显示,6月以来截至7月27日,境外合格机构投资者(QFII)资金大举净汇入资金近88亿元人民币,相当于上半年累计净汇入规模的84%;同期RQFII资金也向A股增资40亿元.
--从建行(0939.HK)(601939.SS)获悉,该行旗下建信人寿保险公司获准增资.在保持控股的同时,建行成功将社保基金引入建信人寿,成为后者第三大股东.
--自2010年年初国务院下发《推进三网融合的总体方案》两年多之后,国家级有线网络公司终于即将浮出水面.据悉,有关部门已上报新修改的国家有线网络公司成立方案,等待审定.
--广州药业(600332.SS)(0874.HK)称,其控股股东--广药集团收到仲裁通知,鸿道(集团)已就"王老吉"商标许可协议所引争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请.
--继跨市场ETF和发起式基金后,又一项全新的基金创新--债券型ETF的产品方案也已基本成熟,即将进入最后的产品申报阶段.
**人民日报**
--财政部国库司有关负责人透露,国务院要求2012年底前县以上各级所有预算单位、有条件的乡级预算单位全部实行国库集中收付制度.
--深圳前海深港现代服务业合作区咨询委员会成立暨第一次会议昨日在深圳召开,全国人大常委会副委员长华建敏担任主任委员.他强调,前海要坚持改革创新,坚持市场导向.
**证券时报**
--国家发改委下发的《全国农村经济发展"十二五"(2011-2015年)规划》提出,要加大对农村金融政策支持力度,放宽农村金融准入政策.
**21世纪经济报 道**
--继6月初中核集团首次公开发行(IPO)计划曝光后,另一家央企--中国核工业建设集团公司上市也启动计划,即将进入申报程序.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/乔艳红; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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