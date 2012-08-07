《中国债券市场每日交易备忘》--8月7日

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录和法国选举消息

* 欧元扭转走势，稍早触及六周低位 * 法国中间派总统候选人贝湖提议与独立候选人马克龙结盟 * 美联储会议记录令寻找3月升息信号的希望落空 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联 储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法 国总统候选人勒庞获胜的机率下降。 根据美联储发布的上次货币政策会议记录，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数 据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。美联储在此次会议上决定维持利率不变。 有投票权的委员普遍认为升息的迫切性不大，许多委员指通胀压力大幅上升的风险不大 ，如果出现通胀压力，美联储有“足够时间”应对。 上周，美联储主席叶伦表示，等太久才再加息可能是“不明智的”，这是美联储仍可能 考虑在夏季前再度升息的强烈暗示。 “会议记录传递出的信息是，相对于上周叶伦的证词陈述给市场留下的印象，美联储对 升息仍有些犹豫，有些谨慎，”瑞穗外