《中国债券市场每日交易备忘》--8月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国国家开发银行至多100亿元人民币七年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.97%
国开行至多100亿元七年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值102bp
三聚环保(300072.SZ)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),北京银行主承销
福建锦江科技公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行和工商银行主承
重庆粮食集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
江苏广电有线信息网络公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
国投新集(601918.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行和中信证券主承
中升大连集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
华润医药控股30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农业银行和工商银行主承
江阴公有资产经营公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),浙商银行主承
鞍钢集团50亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),农业银行和工商银行主承
锦江国际集团16亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行和浦发银行主承
昆明自来水集团2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
中条山有色金属集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),交行和国开行主承
上海徐家汇商城集团4.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
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二、新债上市:
辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融041253043,票面利率4.04%
镇江城投10亿元五年期中票1282274,票面利率6.15%
甘肃公路航空旅游集团25亿元五年期固息债1280208,票面利率6.20%
北汽集团16亿元七年期固息债投资人选择权(5+2)1280212,票面利率4.49%
伊春市城建投资公司8亿元七年期固息债1280213,票面利率7.35%
铁道部220亿元10年期固息债1280219,票面利率4.60%
铁道部50亿元15年期固息债1280220,票面利率4.75%
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三、缴款:
白山市城建投资公司10亿元七年期固息债1280221,票面利率7.00%
神华集团30亿元9个月超短期融资券
招商证券(600999.SS)46亿元三个月短融
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四、还本付息:
广东交通集团10亿元10年期固息债078039付息,票面利率5.20%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--人民日报发表评论员文章称,国内经济下行压力仍然较大,未来需要准确判断当前经济形
势,进一步加强和改善宏观调控;把稳增长放在更加重要的位置,加大结构性减税政策力度,稳
定投资特别是扩大有效投资.
--中国西南证券股份有限公司(600369.SS)周一晚间公告称,在新形势下,与国都证券对证券
公司当前的价值判断产生差异,经磋商谈判,未能达成一致意见,决定终止本次重大资产重组.
预示中国首例上市券商同业并购重组案以失败落幕.[ID:nSB1710472]
--国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%)
7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%)
1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%)
7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%)
7月工业增加值 (6月为9.5%)
7月房地产投资和销售情况月度报告
国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元)
国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
8/27公布1-7月规模以上工业企业利润
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 刘昕/康熙泽; 审校 曹巍浩/李宏薇