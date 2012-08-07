〔新债招标〕中国国开行七年固息债利率4.0%,浮息利差98bp--业内人士

路透上海8月7日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行上午招标的七年期固息债中标利率为4.0%,稍高于此前3.97%的预测均值.

同时招标的七年期浮息债(定存基准)中标利差为98个基点(bp),略低于102bp的预测均值.此前市场对固息债的利率预测区间为3.85%-4.05%,浮息债利差区间为95bp-110bp.

今日招标的两期新债,持有人有权在两期债之间相互调换,调换日为每年的8月13日.以下为具体条款:

第三十五期 第三十六期

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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息

利率基准 -- 一年期定期存款利率

招标时间 8月7日10:00-11:00 8月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 8月13日 8月13日

分销期 8月8日-8月13日 8月8日-8月13日

上市日 8月17日 8月17日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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