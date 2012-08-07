羽球选手可以求助国际体育仲裁法庭

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月6日电---国际体育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport,CAS)周一时说，伦敦奥运会上周被取消资格的8名羽毛球运动员可以带着他们的资料到这一世界最高体育法庭提出仲裁申请。

这8名来自中国、印度尼西亚和韩国的运动员为了能在淘汰赛阶段遇到更有利的对手，在比赛中故意输球而被取消了奥运会参赛资格。

世界排名第一的中国女子双打组合于洋/王晓理被取消资格，但中国队立刻接受了国际羽联的决定。印度尼西亚和韩国向国际羽联提出申诉却未能成功。

“这一处罚决定---取消奥运会资格---对运动员来说太残酷了，我能够想象他们会尝试求助国际体育仲裁法庭，”CAS秘书长Matthieu Reeb在一次采访中对路透社记者说。

“仲裁程序很迅速，而且是免费的，运动员离开伦敦之前能够得到一个法律上的答案，这对他们来讲是很实际的选择。”

这几支队伍并没有联系CAS在奥运会期间在伦敦设立的特别法庭，CAS保证能够在申诉案登记之后的24小时之内得出裁定结论。

到目前为止，CAS已经收到了9宗申诉案，全部是关于参赛资格。

“现在没有羽毛球的申诉，我想球队以及国家的奥委会不希望将案子移送至国际体育仲裁法庭，这毕竟是一个公开的程序。”

“但是我可以想象，如果羽毛球的这一事件求助于国际体育仲裁法庭，对我们来说将是一个有意思的事件，因为它涉及到不一定是技术上违反规则，更多涉及到的是违反体育精神和运动员的道德义务。”(完)