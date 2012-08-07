《热点透视》Facebook股价大跌之势远未结束

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox 编译 白云

路透纽约8月6日电---想赌Facebook(FB.O)股价大跌行即将结束,会是不假思索的事情.毕竟,这家由扎克伯格领导的社交网络公司在短短两个月内,就烧掉多达500亿美元股东财富.对照来看,就算计入近期的股价反弹,Facebook自5月在Nasdaq市场挂牌上市以来,已蒸发的市值几乎等于雅虎(YHOO.O)、AOLAOL.N、Zynga(ZNGA.O)、Yelp(YELP.N)、Pandora(P.N)、OpenTableOPEN.O、Groupon(GRPN.O)、LinkedInLNKD.N、和Angie's List(ANGI.O)等公司当前的市值总和外加报刊业的大部分市值.

股票表现得如此失败,也许让Facebook全球近10亿的忠实用户感到很震惊,但对于看过Facebook首次公开发行(IPO)招股书的人来说,完全不出人意料.更糟糕的是,该公司挂牌上市时存在的种种问题--股票定价过高,公司治理无序,核心业务面临巨大挑战,品牌声誉受损--如今还是老样子.从这方面来看,Facebook股票就像华尔街所说的正在坠落的刀子--如果投资者想接住它,会付出断指的代价.

首先说说估值.根据热点透视和达特茅斯大学塔克商学院教授Anant Sundaram的分析,要证明接近IPO参考价区间低端的股价,比如每股28美元是合理的,Facebook未来的增长必须达到谷歌七年前的增长水平.在那种情况下,Facebook未来两年的年营收增长率必须达到约80%,同时还要保持较高的利润率.

但情况并不是这样的.2012年上半年,Facebook实现22.4亿美元营收,较2011年同期增长38%.与此同时,上半年公司的成本激增至26亿美元.

如此平庸的表现反映出Facebook商业模式的致命弱点,在其明确指出与IPO相关的一系列风险中也包括这点:公司尚未弄明白如何在移动设备上进行有效的广告投放.上个季度,使用手机登入Facebook网站的用户数大增67%,至5.43亿人,占用户群的逾半数.

数字还只是问题的一部分.Facebook接连失利,形成了在其它方面威胁公司未来的恶性循环.的确,Facebook股票的市场表现越让人失望,公司形象就变得越差.那不仅会影响用户的忠诚度,也不利于公司招聘新人和留住技术高超的黑客,而后者是Facebook的生命线.

不过年轻得志的扎克伯格可以不去理会股东的抱怨,因为他手中握有具有超级表决权的股票.这种类似默多克掌控公司方式的安排在Facebook上市时就已充分披露.遗憾的是,显然没有几位投资者仔细做过功课.(完)