〔中国货币市场〕七天回购利率下行,央行滚动逆回购维持资金充裕(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京8月7日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘下行.央行今日仍然滚动逆回购操作,注入相当量的流动性,以致市场整体资金面维持近期充裕局面.
交易人士指出,供给双方对短期资金前景依然持偏乐观态度,预计监管层未施进一步宽松政策前,逆回购将维持,以确保市况平稳.
"今天央行还是继续放逆回购,市场资金面还是保持像前期偏宽松的状态."上海一券商交易员表示,今日仅有80亿元逆回购到期资金,但周四将有500亿元到期,若届时央行不释放出一定量资金,料流动性会出现偏紧情况.
她称,"今天早晨感觉市场有稍微的收紧,可能就是因为部分机构要还一些逆回购(到期资金).不过后来央行还是持续逆回购,现在市场也就逐渐回到一个宽松的状态."
中国人民银行公开市场今日进行了500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率继续持平于3.35%.今日逆回购到期资金为80亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5447 2.4925 5.22 4,032.43
七天CN7DRP=CFXS 3.2535 3.4076 -15.41 559.55
14天CN14DRP=CFXS 3.4119 3.4103 0.16 140.58
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5505 2.4942 5.63 1,044.49
七天CHICNY7D=CFXS 3.1891 3.5295 -34.04 102.10
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7900 1.5650 122.50 413.30
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9900 2.8650 12.50 83.16
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.7200 28.00 4.98
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5560 2.4960 6.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2700 3.4500 -18.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4200 3.4100 1.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.5344 2.4783 5.61 --
七天SHICNYSWD= 3.2575 3.4000 -14.25 --
三个月SHICNY3MD= 3.6587 3.674 -1.53 --
==============================================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯/张喜良