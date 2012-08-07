〔中国公开市场〕准备金清算拉大资金缺口,大额逆回购扶助流动性(更新版)

(新增交易员评论和央行公告)

* 今日公开市场逆回购操作量较到期大增

* 周一准备金清算补缴拉大部分机构资金缺口

* 大额逆回购操作扶助市场流动性

路透北京8月7日电---为因应周一准备金清算补缴导致的部分机构资金缺口,中国央行公开市场周二滚动进行的逆回购操作量较当日到期量大幅增加,以扶助资金面平稳,中标利率则继续持稳.

央行公告显示,今日进行了500亿元人民币逆回购操作,较当日到期量80亿大增,中标利率持平于3.35%.

"上周五流动性还可以,周一缴准备金后,有些机构就一贫如洗了,"华南地区一银行交易员称,"然后就来公开市场这边补补头寸."

多位参与今日公开市场投标的机构人士均表示,昨日确有相当量的准备金补缴,相应地,机构需要公开市场逆回购操作扶助流动性,放量就是一个水到渠成的事情.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因本月5日为周日,清算延至周一(6日)进行,由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,机构会有相当量的准备金补缴.

北京一国有银行交易员指出,当前市场头寸缺口资金量不小,个人倾向于至少通过逆回购操作,保证公开市场单周的净投放,至少要保证持平;为保证系统内流动性的合理,市场调降存款准备金率的预期还是很盛,只是久不见"靴子"落地,预期略有被打击.

周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限包括28天和91天.

上周央行公开市场进行了总额580亿元的七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.35%;正回购则仍未现身.当周央行净回笼860亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 500

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

逆回购到期 580

==================================== (完)