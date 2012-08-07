〔中国债市动态〕现券收益率维持升势,机构对7月经济数据预期偏暖

路透上海8月7日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率维持上升势头,投资者对接下来将陆续公布的7月宏观数据预期偏暖,经济展现的复苏企稳迹象给现券带来空头压力,部分机构选择及时兑现获利.

"各期限(收益率)都在继续往上走,Q3是要承受一定压力的,资金和经济面都有压力,大家感觉到风险在加大."上海一券商交易员称.

国家统计局将于周四(9日)公布7月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等数据.

路透综合多家机构预测中值结果显示,中国7月宏观经济显露更多企稳迹象,CPI同比涨幅料继续回落至1.7%,创下30个月低点;为政策调控提供更多腾挪空间,7月新增人民币贷款预计为6,900亿元.[ID:nSB1706216][CN-CPOLL-ECI]

上海一商业银行交易员亦表示,短期压力主要来自于经济基本面,三季度经济复苏是大概率事件,二级现券最近两天的走势应该就是在反映这样的预期,接下来一级市场应该会受到更多冲击.

不过今日早间国开行招标发行的固息债结果尚可,仅略高于预期,该交易员表示,招标结果出来后,亦有带动二级市场的交易,3-7年的利率品种买盘有所浮现.

国开行上午招标的七年期固息债中标利率为4.0%,稍高于此前3.97%的预测均值.七年期浮息债(定存基准)中标利差为98个基点(bp),略低于102bp的预测均值.[ID:nSB1710796]

二级市场上,剩余期限约4.532年的固息国债120003券最新双边报价对应收益率CN120003=CFXM为2.8500%/2.8300%,上日尾盘为2.8300%/2.8050%.

另外央行今日还在公开市场进行了逆回购操作,七天回购利率有所下行,但交易员们指出,资金面虽不紧张,但央行选择滚动逆回购支援,而迟迟不调降存款准备金率,资金成本仍属偏高.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作,期限七天,中标利率持平在3.35%.今日逆回购到期资金为80亿元.[CN/MMTCN]

中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘下行.央行今日仍然滚动逆回购操作,注入相当量的流动性,以致市场整体资金面维持近期充裕局面.[CN/CN](完)