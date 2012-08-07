〔中国汇市〕人民币早盘小幅走升,后市偏多但短期走势或陷于胶着

* 人民币早盘小幅走升,整体交投清淡

* 后期人民币缓慢升值可能性较大

* 短期走势或陷于胶着

路透北京8月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘小幅走升.中间价随隔夜欧元略高开后并无更多消息面指引,整体结售汇基本平衡,交投清淡.交易员预计,后期人民币仍偏多,但短期走势或陷于胶着.

北京某国有大行交易员称,"早盘来看风险意愿不强,人民币还是一个缓慢升值的过程,...今天行情的确比较清淡,并没有出现单方向大头寸,结售汇比较均衡."

该交易员认为,全年来看人民币应该是一个维稳或小幅升值的过程.年内整体经济硬着陆可能性不大,市场意向应不看好人民币贬值;且前期企业股息分红的购汇需求推高美元这波行情已经过去,接下来人民币应该会回归升值.

北京时间12:13,人民币兑美元即期报6.3695元,上日收报6.3742元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3332元,上日为6.3353元.

华南某股份制银行交易员亦称,消息面上没有什么特别的,目前认为美元兑人民币可能偏弱.技术上讲6.3705-6.3710元可以看为一个分水岭,美元如果走到该价位区间之下可能会继续走弱,目前还是在该分水岭下方,"这也意味着在该点位走势可能会比较胶着,昨天就在这个地方盘整了很长时间."

东京汇市欧元周二持稳于近期创下的一个月高位附近,受欧洲央行将于近期采取行动降低西班牙及意大利借贷成本的期望支撑.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:08,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3695/75元,上日尾盘报6.3765元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4260/90,上日尾盘为6.4240.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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