〔新债招标〕中国国开行七年互转固息债利率稍高,浮息债受捧超预期(更新版)

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* 国开行七年可互转固息债利率4.0%,浮息98bp

* 固/浮息债首场认购倍数分别为1.58倍和2.51倍

* 固息债稍超预期,但差距在可接受范围内

* 浮息债受捧程度超预期,首年持有价值一般

路透上海8月7日电---中国国家开发银行今年首次发行的固/浮互转七年债,固息品种利率稍高预期,但差距仍在可接受范围内;同时招标的浮息品种,受可转换条款支撑,绝对收益近持平于固息品种,在降息预期未完全消除情况下,首年持有价值一般.

业内人士周二透露,国开行上午招标的七年期固息债中标利率为4.0%,稍高于此前3.97%的预测均值;七年期浮息债(定存基准)中标利差为98个基点(bp),略低于102bp的预测均值.此前市场对固息债的利率预测区间为3.85%-4.05%,浮息债利差区间为95bp-110bp.

上海一银行交易员认为,考虑未排除的降息预期和绝对收益水平,今日招标发行的浮息债第一年持有价值一般,其利差水平及认购情况"略有点意外."

按目前3.0%的利率基准计算,本期浮息债首年票面利率应为3.98%,低于同时招标固息债票面利率2个bp;而此前受降息预期影响,政策性银行浮息债绝对收益率相对于同期限和发行人固息品种收益率,一般有10bp或以上的溢价.

业内人士并称,上述固息债和浮息债的首场投标倍数分别为1.58倍和2.51倍.

北京一银行交易员补充说,目前降息预期尚未完全消除,而今日招标的七年浮息债绝对收益近持平于固息品种,不排除有机构为博高利差转向投标浮息债,或意外反增需求.

"一堆的人想要去争点甜头,浮息才会倍数高."后一交易员表示.

银行间市场国开行固息金融债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,七年期品种最新报在4.0213%,较上一日走升逾2bp;未区分发行主体的一年定存政策性银行浮息债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>中,七年品种最新利差仍持平于1.00%.

今日招标的两期新债,持有人有权在两期债之间相互调换,调换日为每年的8月13日.以下为具体条款:

第三十五期 第三十六期

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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息

利率基准 -- 一年期定期存款利率

招标时间 8月7日10:00-11:00 8月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 8月13日 8月13日

分销期 8月8日-8月13日 8月8日-8月13日

上市日 8月17日 8月17日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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