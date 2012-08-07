主要国家经济指标预测--8月8日****

纽约期市：罗布斯塔咖啡下滑，因巴西暂停批准进口

路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三下跌，因巴西首次放弃了允许进口的计划，原糖期货在未能升穿每磅21美分的心理阻力位后转跌。