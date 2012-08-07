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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--8月8日****

路透8月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月7日(二)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +0.7%

2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 6月 盈余4,150 盈余2,151

(较上年同期) -23.0% -62.6%

8月8日(三)

0130 澳洲投资房屋融资 6月 -- -4.6%

房屋融资 +2.0% -1.2%

0300 韩国L货供额 6月 -- +9.2%

0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 43.8

0545 瑞士消费者信心 第三季 负4 负8

0600 德国出口(较前月) 6月 -1.5% +3.9%

进口(较前月) -1.5% +6.3%

贸易收支(亿欧元) 顺差150 顺差150

0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差50 逆差53

进口(亿欧元) -- 427.65

出口(亿欧元) -- 374.40

1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -0.8% +1.6%

1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 -- 945.7

再融资指数 -- 5,452.8

1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +1.3% -0.9%

单位劳工成本 +0.6% +1.3%

2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.5% 6.7%

就业增长(较前季) +0.3% +0.4%

就业参与率 68.6% 68.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超89

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超765

2350 日本机械订单(较前月) 6月 +10.9% -14.8%

(较上年同期) -5.1% +1.0%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月6日(一)

2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 1.273万 --

8月7日(二)

0430 澳洲央行利率决议 8月 3.50% 3.50%

0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 2.7% 2.7%

经季节调整的失业率 2.9% 2.9%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.5% -0.6%

(较上年同期) -0.7% -0.8%

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 6月 -1.4% -1.0%

(较上年同期) -8.2% -7.0%

0830 英国工业生产(较前月) 6月 -2.5% -3.4%

(较上年同期) -4.3% -5.0%

制造业产出(较前月) 6月 -2.9% -4.1%

(较上年同期) -4.3% -5.6%

0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -0.7% -0.6%

(较上年同期) -2.5% -2.3%

1000 德国工业订单(较前月) 6月 -1.7% -1.0%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月4日当周 持平 --

1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -2.5% -3.6%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月4日当周 +2.0% --

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加64.6 增加110 (完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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